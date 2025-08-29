タンチョウなど貴重な生物への影響は今後どうなるのでしょうか。北海道・釧路湿原周辺で建設されているメガソーラーを巡り、釧路市議会の一部の有志が工事中止を要請したところ、事業者から「中止には応じられない」旨の回答があったことがわかりました。（武田記者）「釧路市北斗のメガソーラーの建設現場、重機は動いていませんが、作業員でしょうか、何やら動いているのが確認できます」釧路湿原周辺の