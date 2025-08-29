28日夜、愛知県弥富市の交差点で、大型バイクと普通乗用車が衝突する事故があり、バイクに乗っていた22歳の男性が死亡しました。 警察によりますと、きのう午後11時56分、弥富市稲荷の信号のある交差点で、大型バイクと普通乗車が衝突する事故がありました。 この事故で、大型バイクに乗っていた22歳の男性が病院に搬送されましたが約2時間15分後に死亡しました。 警察は、普通乗用車を運転していた、愛知県あま市の