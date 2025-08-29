◇セ・リーグ広島8―3巨人（2025年8月28日マツダ）偉大な投手との初対決にも動じなかった。広島・高が6回を5安打3失点の粘投で無傷の3連勝。日米通算200勝達成を目指した巨人・田中将に投げ勝ち「もちろんうれしいけど、チームの4連勝の方がうれしい。野手の方のおかげ」と打線の援護に感謝した。今季4試合目の登板には「課題と収穫があった」。味方が先制した直後の2回、岸田に「安易に入った初球真っすぐ」を逆転2ラン