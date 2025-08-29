◇セ・リーグ中日4―3ヤクルト（2025年8月28日バンテリンD）緊急登板で満塁斬りだ。中日のドラフト2位・吉田がプロ入り後では自己最長の3回1/3を投げて1失点の好救援でチームの2連勝＆2カード連続勝ち越しに貢献した。「気持ち的な準備はできていましたし、自分の一番、自信のある球を投げ込もうと」絶体絶命の危機で踏ん張った。先発・仲地が3回2死一、二塁で打者・北村恵に頭部死球を与え危険球退場。場内が騒然とす