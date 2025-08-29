◇セ・リーグ広島8―3巨人（2025年8月28日マツダ）広島・中村奨成外野手（26）が28日、巨人戦で今季2度目4安打で3打点と活躍し、田中将の日米通算200勝阻止に貢献した。先頭で中前打を放った初回に先制点を呼ぶと、2回には敵失を誘う内野ゴロで打点。7回にはダメ押しの6号2ランを左翼へ運んだ。先発の高太一投手（24）が6回3失点の粘投で無傷の3連勝。チームは連勝を4に伸ばし、2位・巨人とのゲーム差を2.5とした。中村