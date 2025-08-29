腰のコンディション不良で今季は1軍登板のないオリックスの山下は9月2日からの8連戦での復帰に向け2軍施設で調整した。23日にはウエスタン・リーグのソフトバンク戦で5四球を与えるも5回を無安打投球。「ラインだったり、バッターの反応だったりはまだ押し込めるところもあるのかと思います」。調整途上を口にする一方「真っすぐが結構荒れていてカーブとフォークで抑えた感じ。フォークの新しい使い方ができた」と表情は明る