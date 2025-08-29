【チューリヒ（スイス）＝平地一紀】陸上のダイヤモンドリーグ（ＤＬ）は２８日、今季の成績上位者によるファイナルがスイスのチューリヒで行われ、女子やり投げで、パリ五輪金メダルの北口榛花（ＪＡＬ）は６０メートル７２にとどまり、最下位の６位で大会３連覇を逃した。優勝は６４メートル５７を投げたエリナ・ツェンゴ（ギリシャ）。男子１１０メートル障害は村竹ラシッド（ＪＡＬ）が１４秒３９で、最下位の８位に終わ