¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°¹­Åç£¸¡½£³µð¿Í¡Ê£²£¸Æü¡¦¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë°ì¿¶¤ê¤Ç´°àú¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¡££±ÅÀ¤òÄÉ¤¦£²²ó£±»à°ìÎÝ¡£½éµå¤À¡£´ßÅÄ¤Ï½éÂÐÀï¤À¤Ã¤¿¹â¤Î¿¿¤óÃæÄã¤á£±£´£´¥­¥íÄ¾µå¤òÂÇ¤ÁºÕ¤¤¤¿¡£º¸Ãæ´ÖÀÊ¤Ø±¿¤Ö°ì»þµÕÅ¾¤Î£¶¹æ£²¥é¥ó¡£¡Ö¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤°µ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡£ºÇ¹â¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡££¸·î£±£²Æü¤ÎÃæÆüÀï¡ÊÅìµþ£Ä¡Ë°ÊÍè¤Î¥¢¡¼¥Á¤òÉÁ¤­¡¢°Õµ¤ÍÈ¡¹¤È¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ò°ì¼þ¤·¤¿¡£²ñ¿´¤Î°ì·â¤òÊü¤Ã¤Æ¤â»î¹ç¸å¤Ï¸±¤·¤¤É½