風にはためくイスラエル国旗（ロイター＝共同）【エルサレム共同】米ニュースサイト、アクシオスは28日、パレスチナ自治区ガザの戦後統治の在り方を協議したトランプ米大統領とブレア元英首相らの27日の会合に、イスラエルのデルメル戦略問題相も参加し「ガザの長期占領は望んでいない」と述べ、イスラム組織ハマスに代わる統治主体が必要だと指摘したと報じた。デルメル氏はネタニヤフ首相の腹心。会合の終盤でトランプ氏に招