【MLB】ドジャース5ー1レッズ（8月27日・日本時間28日／ロサンゼルス）【映像】大谷、慌てて見せた“表情”8月27日（日本時間8月28日）に行われたロサンゼルス・ドジャース対シンシナティ・レッズの一戦で、ドジャース・大谷翔平が見せた珍しいシーンが話題となっている。5回表・レッズの攻撃。この回で5イニング目のマウンドとなった大谷は、この回先頭の8番ケブライアン・ヘイズに、対しボール先行でカウント2-0となるも建て直し