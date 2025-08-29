米ロサンゼルスに拠点を置くＧＬＡＹのリーダー・ＴＡＫＵＲＯと妻でモデルの岩堀せりが、プライベートの夫婦ショットを見せた。日本時間２９日までのインスタグラムで「Ｄｏｄｇｅｒｓ観戦でお人形もらった〜」とドジャース戦大リーグ観戦を報告。２７日（日本時間２８日）のレッズ戦で配布された、ドジャース大谷翔平投手のボブルヘッド人形の写真も公開した。仲良く並んで座る姿をアップし、フォロワーは「でたよ素敵夫婦