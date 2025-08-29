お笑いコンビ、南海キャンディーズの山里亮太（48）が27日深夜放送のTBSラジオ「水曜JUNK山里亮太の不毛な議論」（水曜深夜1時）に生出演。憧れる著名人を実名告白した。今放送は「第1回メディアシンポジウム」と題し、みなみかわ、銀シャリの橋本直がゲスト出演。お笑い界についての「天下」の定義でトークは白熱。そして山里は自身にとっての「天下」を説明する際「『天下』はだいぶ先にしかない。古舘（伊知郎）さん。70歳で