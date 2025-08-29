ウクライナの首都キーウで、27日から28日にかけてロシア軍の大規模な攻撃があり、子供4人を含む18人が死亡しました。アメリカのトランプ政権がロシアとウクライナによる首脳会談を目指す中での大規模攻撃に、ゼレンスキー大統領は「ロシアが交渉ではなくミサイルを選んだ」と厳しく非難しました。