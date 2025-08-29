「都市対抗野球・１回戦、ＮＴＴ西日本２−１三菱重工Ｅａｓｔ」（２８日、東京ドーム）東京ドームで開幕して１回戦１試合が行われ、ＮＴＴ西日本（大阪市）が前回大会王者の三菱重工Ｅａｓｔ（横浜市）に２−１で競り勝った。元阪神で補強選手の北條史也内野手（３１、三菱重工Ｗｅｓｔ）が九回に決勝２ランを放った。大会は３２チームが出場してトーナメント形式で争い、９月８日の決勝まで１２日間で開催される。張り詰め