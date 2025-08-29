「広島８−３巨人」（２８日、マツダスタジアム）大記録への期待が、ため息へと変わる。日米通算２００勝を懸けたマウンドに臨んだ巨人・田中将。だが、立ち上がりから広島打線の猛威にさらされる。初回から制球が定まらず、先頭・中村奨を中前打で出塁させると、２死一、二塁となって、末包に左翼線の適時二塁打を浴びて先制点を献上した。「本当に悔しい結果に終わった。相手のバランスを崩し切れなかったというところは、