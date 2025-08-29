災害時の安否確認方法を子どもと共有している保護者の割合9月1日の「防災の日」を前に、学習塾「明光義塾」が小学1年〜高校3年の子どもを持つ保護者1100人に家庭の防災意識について尋ねたところ、5割超が災害時の安否確認方法を共有していないと答えた。4割超が「災害用伝言ダイヤル（171）」を「知らない」と回答。防災グッズの購入に費やした金額は「5千円未満」が最多の約3割だった。担当者は「災害時に子どもが学校にいた