「広島８−３巨人」（２８日、マツダスタジアム）女房役の巨人・岸田が一時逆転となる一発を放つも、田中将を勝利に導けず悔しさを表した。１点を追う二回１死一塁で広島先発の高から左中間へ６号２ラン。「しっかり準備した中で１球で仕留められて良かった」と手応え十分の一打だった。ただ、日米通算２００勝がかかった田中将をリードできず「調子は悪くないと思う。何とか勝てるようにやっていきたい」と話していた。