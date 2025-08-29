日本モンゴル友好記念事業、舞台「モンゴル・ハーン」の日本公演に先立ち、公式アンバサダーに就任した元横綱の白鵬翔氏が28日、演出を担当したヒーロー・バートル氏、正妃役で出演するプロデューサーのバイラ・ベラ氏らと東京都内で会見した。3000年前のモンゴル帝国が舞台となり、愛と野望、裏切りなど王位継承を巡る権力闘争が繰り広げられる歴史ドラマ。2022年にモンゴルで180回以上のロングラン公演を上演し10万5000人を