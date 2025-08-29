NY金先物12 月限（COMEX）（終値） 1オンス＝3474.30（+25.70+0.75%） 金１２月限は続伸。時間外取引では、利食い売りに上値を抑えられたが、ドル安が下支えになった。欧州時間に入ると、押し目を買われた。日中取引では、予想以上の米国内総生産（ＧＤＰ）改定値を受けて戻りを売られたが、米国債の利回り低下を受けて押し目は買われた。その後は、予想以下の米中古住宅販売仮契約指数や米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の独立性