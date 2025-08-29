NY株式28日（NY時間16:21）（日本時間05:21） ダウ平均45636.90（+71.67+0.16%） S＆P5006501.86（+20.46+0.32%） ナスダック21705.16（+115.02+0.53%） CME日経平均先物42905（大証終比：-25-0.06%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は小幅続伸。エヌビディア＜NVDA＞の決算が注目されたが、市場は冷静な反応を示している。データセンター部門の売上高が予想を下回ったほか、