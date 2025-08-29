NY原油先物10月限（WTI）（終値） 1バレル＝64.60（+0.45+0.70%） メルツ独首相が「プーチン大統領とゼレンスキー大統領の会談はもう実現しないだろう」との見通しを示したことが買い手がかり。ロシアとウクライナはドローンやミサイルによる攻撃を強めており、今月の米ロ首脳会談に高まったウクライナ和平期待は消失した。プーチン・ゼレンスキー会談を実施するような雰囲気ではなくなって