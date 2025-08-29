日本サッカー協会は２８日、米国遠征に臨む日本代表２５人を発表した。９月６日（日本時間７日）にメキシコと、同９日（同１０日）に米国と対戦する。ＭＦ三笘薫（２８）＝ブライトン＝ら従来の主力に加えて、負傷者続出の影響で７月の東アジアＥ−１選手権組から荒木隼人（２９）＝広島＝ら７人が代表入り。森保一監督（５７）は「今回のベスト。総合的に考えて招集した」と説明した。開幕まで約１０カ月を切った２６年Ｗ杯北中