西武は逆転CS進出を目指し、高橋が29日のオリックス戦に先発する。3位オリックスまで5・5ゲーム差で迎える3連戦の初戦を託され「ここからは一試合一試合が大事。負けられない戦いが続くのでいいスタートを切って、チームとしても個人としても上がっていきたい」と集中力を高めた。ベルーナドームで調整し、相手打線には「爆発力もつながりもあるので、一人一人斬っていきたい」と力を込めた。