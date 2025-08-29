2位巨人が敗れ、3〜5位の3球団が全て勝利したため、CS進出を争う4チームのゲーム差が一気に詰まった。巨人と5位中日の差は4ゲーム。2位と5位が同ゲーム差に接近するのは、8月4日に2位巨人と5位広島までが3.5ゲーム差だった時以来だ。