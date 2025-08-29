ロッテのボスが4カ月ぶりとなる3勝目を懸け、29日のソフトバンク戦に先発する。4月25日を最後に白星がなく、自身6連敗中。「状態が良くなっている。ホークスとは既に3試合投げて、打者の傾向、対策も頭にしっかり入っている」と自信をのぞかせた。前回22日の西武戦も敗れはしたが、6回1/3を7安打3失点と粘投。吉井監督も「春先の強い球を投げるボスに戻ってきている」と評価していた。