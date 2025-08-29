◇セ・リーグヤクルト3―4中日（2025年8月28日バンテリンD）ヤクルトは救援陣が踏ん張れず逆転負けした。1点勝ち越した直後の7回、2番手・大西が3四球で2死満塁を招いて降板。火消し役で投入されたドラフト3位・荘司が、上林に2点適時打を浴びてひっくり返された。大西は9試合ぶりの失点で今季2敗目。セットアッパーとして防御率0・98と安定していただけに、高津監督は「ノーヒットで負け投手になった。ストライクを投げて