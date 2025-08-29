サイコパスは自らを全知の羊飼いのように考えており、自分以外の人間はみな、絶対的に服従する忠実なヒツジであるべきだと考えています（写真：metamorworks／PIXTA）【写真で見る】職場を地獄にするサイコパスを見抜き、管理し、排除するためのガイド20人に1人の割合で存在すると言われるサイコパス。彼らはあなたを破滅に追いやり、職場を生き地獄に変える。サイコパスはこの世界をどのように見ており、あなたを含めた他人につい