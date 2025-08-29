◇セ・リーグDeNA5―4阪神（2025年8月28日横浜）DeNAは28日1軍昇格した知野が「7番・二塁」で即先発出場し、値千金の一打を放った。3―2の6回1死一塁で、湯浅から今季1号2ラン。23年9月8日ヤクルト戦以来2年ぶりのアーチで、1点差で逃げ切り「自分がやってきたことを一生懸命やれば結果はついてくると思った」と胸を張った。23年オフに結婚後初のアーチともなり「（森）唯斗さんに勝ちが付いて良かった」と喜んだ。