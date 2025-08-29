29日の日本ハム戦に先発する楽天の荘司が、楽天モバイルパークで調整した。「先頭打者を出さないことを意識し、一つずつアウトを取っていければ」。今季同戦は2戦2勝、防御率1・38と好相性だが「相手も対策して臨んでくる。打者を観察しながら自分の投球ができれば」と続けた。3位オリックスとは4ゲーム差。逆転CS進出へ、今季4勝15敗1分けと大きく負け越す相手に敵地で食らいつく。