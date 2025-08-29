ジュジュドールは追い切り翌日の木曜朝、厩舎周りの運動で体をほぐした。西園翔師は「しっかりカイバを食べて、何も変わることなく順調に過ごしています」とうなずく。デビュー2年目の高杉との初コンビで臨む。「アグレッシブで積極的な騎乗スタイル。レース勘が凄くいいし、それが実戦に結び付いている感じ。（高杉と）ともに初めて重賞を勝てれば、と思っていますよ」と鞍上のリードに期待を寄せた。