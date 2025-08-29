映画『隣のステラ』において、八木勇征が若手モデル＆俳優として活躍する柊木昴を演じている。 参考：『隣のステラ』は幼なじみラブコメの傑作福本莉子×八木勇征の繊細な“距離感”を映像で演出 八木は、FANTASTICS from EXILE TRIBEのメンバーであり、2018年12月5日、「OVER DRIVE」でメジャーデビュー。俳優活動は、2021年に放送されたドラマ『美しい彼』（MBS）で本格的に俳優活動をスタート