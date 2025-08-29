奈良県天理市の「ほっとステーション」の仕組み学校現場の負担となっている保護者対応を、学校外の専用窓口で引き受ける取り組みが広がり始めている。勤務時間外に保護者から連絡があることも多く、理不尽な苦情や要求は教職員の退職・休職の一因。「保護者と向き合うのは教員」という“常識”を変えたことで、学校側には「子どものために時間が使えるようになった」など大きな変化があり、関係者は「学校の当たり前にできたら」