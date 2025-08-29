【ニューヨーク＝小林泰裕】２８日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前日比７１・６７ドル高の４万５６３６・９０ドルだった。米国経済の先行きへの懸念が和らぎ、２２日に記録した終値としての過去最高値（４万５６３１・７４ドル）を４営業日ぶりに更新した。値上がりは３営業日連続。２０２５年４〜６月期の米国の実質国内総生産（ＧＤＰ）の改定値が２８日、年率換算で前期比３・３％増と発表され