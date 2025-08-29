女子シングルス2回戦でプレーする大坂なおみ＝ニューヨーク（共同）【ニューヨーク共同】テニスの全米オープン第5日は28日、ニューヨークのビリー・ジーン・キング・ナショナル・テニスセンターで行われ、女子シングルス2回戦で第23シードの大坂なおみは世界ランキング47位のヘイリー・バプティスト（米国）に6―3、6―1で快勝し、3回戦に進んだ。第2シードのイガ・シフィオンテク（ポーランド）が順当に勝った。女子ダブルス1