◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島８―３巨人（２８日・マツダスタジアム）何か、モヤモヤ感が残る登板になってしまったね。マー君、ヒットを６本打たれたけど、そのうちきれいに捉えられたのは初回の小園の右前打と末包のレフトオーバーくらいやった。あとは止めたバットに当たったり、詰まらせたのに間に落ちてしまったりね。不運と言えば不運。でも一方で、球にキレがないから、しっかりと制球された球まで空振りを奪えずに拾わ