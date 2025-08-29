北海道小樽市内で、同居する母親と介護士の女性に包丁を向けて脅迫した疑いで、ＨＢＣが業務委託をしているカメラマンの男が逮捕されました。暴力行為等処罰に関する法律違反の疑いで逮捕されたのは、ＨＢＣカメラマンの岡田嘉一容疑者６２歳です。岡田容疑者は８月２２日、小樽市内の自宅で同居する母親と介護士の女性に対し、包丁を向けて脅迫した疑いが持たれています。調べに対し岡田容疑者は、「包丁を向けてぶっ殺すぞと言っ