ハンターが市街地でもクマを駆除できる「緊急銃猟」が来月から始まるのに先立って、関係機関の連携を深めるための会議が札幌で開かれました。（札幌市職員）「本日の会議ではこの緊急銃猟制度の概要をご説明するとともに訓練で得られた課題と改善点などについてご説明をさせていただきます」きのう開かれた札幌市のヒグマ対策委員会です。来月1日から「改正鳥獣保護管理法」が施行され、「安全性の確保」など4つの条件を満た