歌手の中森明菜（60）が28日にインスタグラムを更新。ストーリーズ機能を用いてディナーショー開催を発表した。中森は自身の近影を添え「とーっても久しぶりのディナーショーを開催します今から緊張しています・・・大阪にも行きますよ〜」と発表した。続いての投稿で中森は「ALDEAのみなさまファンクラブ先行申込期間がございますので安心してくださいね」と会員へ呼びかけた。ディナーショーは12月23〜25日に東京、12月2