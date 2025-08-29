STARTO ENTERTAINMENTは28日、公式サイトで、Hey！Say！JUMP中島裕翔（32）が同日をもってグループから卒業すると発表した。今後も事務所には在籍し、俳優活動に専念していくという。中島はサイト内で「突然のご報告となり大変申し訳ございません」と謝罪。「デビューから18年、デビュー前を含めるとさらに長い道のりを共に歩ませていただいたメンバーと、どんな時でも応援してくださったファンの皆さまのおかげで、たくさんの見た