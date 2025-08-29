バスト95センチ、Iカップを誇るグラビアアイドル天木じゅん（29）が28日までに、自身のインスタグラムを更新。ピラティス姿を披露した。天木は「最近の美容」と書き出し、「痩せたら行こうと思ってたpilates久しぶりに再開」とコメント。ボディーラインが際立つベージュのウエア姿を公開した。さらに「2回目の肩甲骨剥がし」と記し、施術動画も投稿。長時間の移動で凝り固まった肩や首をケアしたといい、「一回の施術で肩甲骨か