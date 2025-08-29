メジャーリーグ・ヤンキースなどでプレーした松井秀喜さんの元チームメイトが、アメリカ連邦議会の下院議員を目指し、出馬を表明しました。出馬を表明したのはメジャーリーグ・ヤンキースなどでプレーしたマーク・テシェイラ氏（45）です。テシェイラ氏は、ヤンキース時代の松井秀喜さんの元チームメイトで、2009年には、松井さんらとともにワールドシリーズ制覇を成し遂げました。テシェイラ氏は28日、SNSで「この国を愛する生涯