日本ハム・北山亘基投手（２６）が２８日、先発する２９日の楽天戦（エスコン）で２週間前のリベンジと８勝目を狙う。１５日の同カードでは６回３失点で４敗目。投げ合った楽天・荘司と再びマッチアップすることになった。前回対戦は初回に黒川に浴びた３ランが命取りとなった。「体の状態やコンディションで納得できないところがあった。そこさえクリアにできればだいぶ改善できる」と要因は把握。マウンドが屋外の敵地から屋