人工知能（AI）のイメージ（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】米誌タイムは28日、「人工知能（AI）分野で最も影響力がある100人」を発表した。日本からはアーティスト池田亮司さんとソフトバンクグループの孫正義会長兼社長を選出した。他には実業家イーロン・マスク氏や米オープンAIのサム・アルトマン最高経営責任者（CEO）が名を連ねた。池田さんは米航空宇宙局（NASA）や欧州合同原子核研究所（CERN）が公開したデータ