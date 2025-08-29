ロシアのプーチン大統領＝モスクワ（ロイター＝共同）【モスクワ共同】27日に開幕した世界三大映画祭の一つ、第82回ベネチア国際映画祭で、ロシアのプーチン大統領を政治演出家の視点から描いた映画「クレムリンの魔術師」が初公開されることになった。ロシアのペスコフ大統領報道官は28日、プーチン氏が映画のテーマになったことについて「世界で最も成功した指導者の一人で、彼への関心は当然のことだ」と語った。映画ではソ