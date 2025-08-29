トランプ米大統領＝7月、ワシントン（AP＝共同）【ワシントン共同】トランプ米政権は29日、800ドル（約12万円）以下の少額輸入品の関税を免除する措置を停止する。中国からの輸入では先行して撤廃していたが、対象を全世界に広げる。米国に顧客を持つ日本のインターネット販売事業者にも影響が出そうだ。米国外で既に物流事業者がサービスを一時停止するなど混乱も生じている。日本郵便は日本時間25日、「実施すべき手続きが不