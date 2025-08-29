Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰの中島裕翔（３２）が２８日をもってグループから卒業することを所属するＳＴＡＲＴＯＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴが同日、発表した。同社への所属は継続し、今後は俳優業を中心とした個人活動に専念していく。中島はグループとして１１月にデビュー１８周年を迎え、２０周年への活動を協議する中で、個人での活動に専念したいという意向を表明。メンバー全員との話し合いを重ねた結果、今回の決断に