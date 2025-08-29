初代タイガーマスクの佐山サトル（６７）が主宰するストロングスタイルプロレスが２８日、都内で９月１１日の後楽園ホール大会の記者会見を開催した。パーキンソン病、メニエール病などで闘病している佐山は体調不良のため急きょ欠席し、平井丈雅代表は「佐山総監は自宅で療養していて、本日会見に向かう用意をしていたが、体調を崩された」と報告した。ただ、入院などはしておらず、大会には来場予定だという。大会のメインで