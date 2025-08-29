TBS系名物枠「日曜劇場」の4月期連続ドラマ「キャスター」に出演していた韓国人俳優キム・ムジュン（27）が29日までにインスタグラムを更新。たい焼きの写真をアップした。キムはストーリーズにたい焼きの写真をアップ。たい焼きの目元部分に「〜するのをやめる」を意味するハングル2文字を載せていた。そしてキムはX（旧ツイッター）でも、たい焼きの写真をアップ（現在は削除済み）。ハングルで「誘惑は甘く代償は苦しいなの