とちぎテレビ 2025年08月29日午前04時54分ごろ、茨城県沖を震源とする最大震度3の地震が発生しました。 栃木県内では震度2の揺れが観測されています。 最大震度3を観測したのは福島県、茨城県です。 この地震による津波の心配はありません。 震源の深さは90km。地震の規模を示すマグニチュード（M）はＭ４．４と推定されます。 栃木県 【震度2】 宇都宮市 真岡市 益子町 茂木町 市貝町 【震度1】 足利市 栃