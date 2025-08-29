ハロー！プロジェクトのアイドルグループ「つばきファクトリー」が10、11月に海外公演を行うことが決まった。28日に山梨県南都留郡富士河口湖町の「河口湖ステラシアター」で開催した、毎年夏の恒例のコンサート「つばきファクトリーの夏祭り2025〜灼熱〜」で発表された。公演は10月26日に香港、11月16日に台湾・台北で開催される。詳細は今後、発表される予定になっている。また、スペースシャワーTVで放送されていたオリ